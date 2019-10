”Donald” şi ”Hillary” se înfruntă din nou pe Twitter

Donald Trump, ameninţat de o procedură de destituire şi devenit tot mai agresiv pe reţeaua sa preferată de socializare Twitter, a atacat-o pe fosta sa rivală în alegerile din 2016, Hillary Clinton, relatează AFP.

”Cred că Hillary corupta ar trebui să intre în cursă şi să-i smulgă nominalizarea lui Elizabeth Warren, superstângista”, a scris marţi pe Twitter Trump, între un mesaj despre audieri în Congres, pe care le-a catalogat drept ”tribunal fals” şi altul în care-i mulţumeşte unui poliţist din Minneapolis pentru susţinerea sa.

”Dar cu o singură condiţie. Corupta trebuie să-şi explice toate marile crime şi fraude, inclusiv cum şi de ce a şters 33.000 de e-mailuri după ce a fost citată să compară”, adaugă el.

Acest mesaj intervine după ce Casa Albă l-a împiedicat pe ambasadorul american la Uniunea Europeană (UE) să fie audiat în Congres şi în contextul în care Elizabeth Warren se impune tot mai mult în alegerile primare democrate, iar a patra dezbatere democrată este programată săptămâna viitoare.

Mesajul nu a rămas fără replica lui Clinton. Fosta candidată democrată învinsă în alegerile rezidenţiale din 2016 îi răspunde să nu o ”tenteze”.

”Nu mă tenta. Fă-ţi treaba”, i-a replicat fostul secretar de Stat.

Hillary Clinton se află în plină campanie de promovare a cărţii “The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience”, pe care a scris-o împreună cu fiica sa Chelsea.

Cartea face portretul unei serii de femei ”curajoase” care au inspirat-o.

