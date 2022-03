Elon Musk l-a provocat pe Vladimir Putin la luptă: „Miza e Ucraina”. Mesajul surprinzător al miliardarului

Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX a publicat pe contul său de Twitter un mesaj prin care l-a provocat pe Vladimir Putin la o unică luptă pentru a decide soarta Ucrainei.

Miliardarul a dat de înțeles că dacă Putin va acepta lupta unu-la-unu, învingătorul va decide soarta Ucrainei.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна