„Rusia ar putea lansa o invazie asupra României și țărilor baltice”. Fost comandant NATO, dezvăluiri îngrijorătoare despre planurile rușilor

Decizia lu Donald Trump de a retrage mai bine de o trime din numărul trupelor americane din Germanie ar putea însemna cel mai mare pericol pentru siguranța statelor europene.

În cadrul unui intervu acordat, duminică, New York Times, generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges, cel care a comandat forţele terestre americane din Europa, a avertizat că retragerea forţelor americane din Germania reprezintă un risc la adresa securităţii Europei.

„Dacă Kremlinul consideră că ţările NATO nu sunt solidare, ar putea încuraja Rusia să lanseze o invazie asupra României sau ţărilor baltice”, a declarat generalul american.

Generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges a realizat, de curând, în cadrul Institutul de cercetare CEPA (Center for European Policy Analysis) o strategie pentru flancul estic al NATO, intitulată: ONE FLANK, ONE THREAT, ONE PRESENCE unde a considerat că acţiunile Rusia sunt cea mai mare ameninţare la adresa securităţii României.