Fratele teroristului de la Manchester, Hashem Abedi, extrădat din Libia

Hashem Abedi a fost arestat cu privire la ”crimă, tentativă de crimă şi complot vizând să provoace o explozie susceptibilă să pună vieţi în pericol”, precizează poliţia într-un comunicat.

”El a fost predat de către autorităţile libiene unor poliţişti britanici în această (miercuri) dimineaţa”, a anunţat Ian Hopkins, un reprezentant al Poliţiei din Manchester.”Ei l-au escortat în zborul (către Regatul Unit)”, a precizat el.

: Hashem Abedi was handed over by Libyan authorities to British police officers Wednesday morning, who escorted him on a flight back to the UK (Video: )

— Arab News (@arabnews)

Transferat într-un post de poliţie, Hashem Abedi urmează să compară în curând în justiţie, precizează poliţia.

”Este clar un moment important în anchetă”, a reacţionat premierul britanic demisionar Theresa May.

”Sper ca această etapă să le bucure pe toate victimele” şi va permite prezentarea cazului ”la tribunal”, a adăugat ea.

O sursă din cadrul serviciilor de securitate libiene a anunţat miercuri extrădarea bărbatului.

”El a fost predat serviciilor Ambasadei Mari Britanii pe Aeroportul de la Mitiga (în apropiere de Tripoli), potrivit unei decizii a justiţiei libiene şi la solicitarea autorităţilor britanice”, a anunţat Ahmed Ben Salem, un purtător de cuvânt al Forţei Radaa, o grupare armată care-l deţinea pe bărbat şi care face oficiu de poliţie în capitala libiană.

Forţa Radaa (disuasiune), loială Guvernului libian de uniune naţională (GNA), recunoscut de ONU, i-a arestat pe fratele şi tatăl lui Salman Abedi la câteva zile după atentat.

Tatăl a fost eliberat câteva săptămâni mai târziu.

Această forţă anunţa atunci că Hashem Abedi a ”recunoscut că se afla în Marea Britanie în perioada pregătirii atentatului” şi că era ”deplin la curent cu detealiile acestei operaţiuni teroriste”.

Poliţia din Manchester anunţa, la rândul său, că a cules suficiente probe pentru a cere şi obţine un mandat de arstare a lui Hashem Abedi.

De obicei, Libia nu-şi extrădează cetăţenii.

La 22 mai 2017, Salman Abedi a detonat o bombă la ieşirea din imensa sală de concert în care cânta starul pop american Ariana Grande.

În total 22 de persoane au fost ucise, inclusiv şapte copii. Alte aproximativ 100 de persoane au fost rănite.

Salman Abedi, un britanic în vârstă de 22 de ani, de origine libiană, ar fi fost în Libia înaintea acestui atentat.

Forţa Radaa este alcătuită în principal din salafişti - nejihadişti - şi acţionează mai ales în estul capitalei libiene. Ea face oficiu de poliţie la Tripoli şi vizează totodată traficanţi - de droguri şi alcool - şi persoane suspectate că aparţin unor grupări jihadiste.

Sursa : news.ro