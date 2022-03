Gruparea de hackeri Anonymous a devoalat planurile de invazie ale Rusiei. Când pregătise Rusia atacul asupra Ucrainei

Anonymous, celebra grupare de hackeri care și-au oferit și ei sprijinul, pe partea de atac cibernetic și spargere a unor baze de date rusești, devoalează noi informații în cee ace privește planul de atac al Rusiei în Ucraina.

Hackerii au publicat documente în care sunt specificate datele invaziei rusești, dar și hărțile cu țintele militarilor trimiși de Putin.

“Documentele preluate de la trupele ruse arată că războiul din Ucraina a fost aprobat pe 18 ianuarie și că planul inițial de a lovi Ucraina presupunea un atac între 20 februarie și 6 martie”, au scris hackerii pe contul lor de Twitter.

Leaked document from Russian troops showing war against Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March pic.twitter.com/4zsZD9i0R4