Momentul emoționant în care o traducatoare în limba germană a izbucnit în plâns în timpul unui discurs susținut de Zelenski

Momentul în care o traducătoare în limba germană nu a mai putut continua să vorbească din cauza plânsului a devenit viral pe rețelele sociale.

În timp ce taducea în limba germane un discurs rostit de Volodimir Zelenski și menit să încurajeze poporul ucreainean, traducătoarea a icbucnit în plans: „Vă rog să mă iertați”, a spus femeia după ce nu și-a mai putut opri lacrimile în timp ce vorbea.

„Suntem de neînvins! Noi vom lupta atâta timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara. Dacă deja copiii se nasc în buncăre, chiar și atunci când bombardamentul continuă, atunci inamicul nu are nicio șansă în acest război, nu e nicio îndoială. Faptul că Ucraina a fost gata să se apere și solidaritatea tuturor, curajul a stricat planul ocupării țării noastre. Vor fi miliarde și miliarde de pierderi pentru Rusia, un preț concret pentru această agresiune lașă”, a mai spus președintele Ucrainei.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79