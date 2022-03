Grupul Anonymous a „spart” baza de date a Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia. Ce au făcut hackerii cu toate datele

Grupul Anonymous a decis să „atace” mai multe site-uri web guvernamentale, mass-media de stat și bănci din Rusia la scurt timp de la declanșarea războiului din Ucraina. Hackerii au reușit să extragă informații secrete din baza de date a Ministerului Apararii din Rusia, ca mai apoi să le facă publice în mediul online.

Rusia a suferit mai multe „atacuri cibernetice” în ultimele șase zile, ca urmare a conflictului pe care îl au cu țara vecină. Hackerii de la Anonymous au anunțat că declară „război cibernetic” Rusiei după ce armată rusă a făcut mai multe victime în Ucraina și a distrus o mare parte din locuințele poporului ucrainean.

Citește și: Ce este și cu ce se ocupă Anonymous, gruparea de hackeri care a declarat ”război cibernetic” Rusiei. De ce poartă faimoasa mască

Grupul Anonymous i-a transmis chiar și un mesaj lui Vladimir Putin prin care declară că „atacurile ciberentice” vor fi din ce în ce mai multe, iar informațiile secrete ale Rusiei nu vor mai fi deloc ascunse.

După ce au închis site-ul canalului de televiziune rusesc RT și au obținut date confidențiale ale Ministerului Apararii din Rusia, hackerii de la Anonymous lovește de data aceasta economia Rusiei. Aceștia au reușit să „spargă” baza de date a Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia și să facă publice toate informațiile ascunse.

„Colectivul #Anonymous a scurs baza de date a Ministerului Dezvoltării Economice din Rusia. #Ucraina”, au anunțat hackerii pe contul de Twitter.

The #Anonymous collective has leaked the database of the Ministry of Economic Development of Russia. #Ukraine