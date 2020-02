Ideea uimitoare a lui Michael Sheen de a ajuta victimele Furtunii Dennis

Stabilind o țintă inițială de 10.000 lire sterline, apelul a ridicat peste 3.000 de lire sterline în mai puțin de o oră.

Apărând într-un videoclip online, Sheen a spus: „Sunt sigur că ați urmărit imaginile din toată țara cu persoane care au suferit pagube în casele și afacerile lor și comunități care au fost cu adevărat afectate de inundații după furtună Dennis. Am urmărit imaginile care ies din Țara Galilor, în special în sudul Țării Galilor, unde se află orașul meu natal. Am avut un membru al familiei care a trebuit să fie evacuat de acasă duminică dimineață; este devastator. Efectele furtunii Dennis vor continua luni și luni și luni, ani în unele cazuri. Am vrut să fac ceva în acest sens, așa că am amenajat un loc unde poți dona. Există și alte site-uri de strângere de fonduri pentru locuri din toată țara, așa că nu încetați să le oferiți, dar acest lucru va fi în măsură să îi ajute pe cei care altfel ar putea cădea prin fisuri, așa că vă rugăm să dați ce puteți. "

Duminica a văzut furtuna Dennis a lovit părți mari din sudul Țării Galilor, printre care Pontypridd, Aberdulais, Cardiff și Carmarthen.

Locuitorii din multe locații diferite din țară au vorbit săptămâna aceasta despre disperarea lor, în timp ce încep să curețe mizeria lăsată în urma ploii torențiale din weekend.