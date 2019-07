Ilhan Omar este ”convinsă” că Donald Trump este ”un fascist”

”Sunt convinsă că este un fascist”, le-a declarat unor jurnalişti aleasa din Minnesota, de confesiune musulmană, denunţând totodată voinţa lui Trump şi a susţinătorilor acestuia de a reduce la tăcere ”dezbaterea democratică şi divergenţele de opinie” din ţară.

“I believe he is fascist.” - on Trump.

”Asta nu este despre mine, este despre lupta noastră pentru ceea ce ar trebui să fie în realitate ţara noastră”, a adăugat ea.

Rep. : "This is not about me. This is about us fighting for what this country truly should be."

Aleasa a fost luată ca ţintă, cu o zi înainte, de susţinători ai miliardarului republican, care au scandat ”Daţi-o afară!”, referindu-se la Ilhan Omar, fiica unor refugiaţi somalezi, aleasă în Congres în 2018.

”Asta nu mi-a plăcut. Nu sunt de acord cu asta”, a declarat joi Donald Trump, care a ascultat miercuri seara mulţimea repetând acest îndemn în mai multe rânduri, fără să spună un cuvânt.

President Trump said he tried to stop his supporters' chants of "send her back" after he railed against the congresswoman Ilhan Omar. But video from last night's rally contradicts him. Read more:

Locatarul Casei Albe a dat totodată asigurări - împotriva evidenţei - că a încercat să întrerupă aceste scandări.

”Am început să vorbesc foarte rapid”, a afirmat el.

Şeful statului american a atacat-o în mod violent, în ultimele zile, atât pe Ilhan Omar, cât şi pe alte trei alese democrate provenind din rândul minorităţilor, pe care le-a acuzat că ”iubesc inamicii” Americii şi îndemnându-le să părăsească ţara dacă nu sunt fericite în ea.

Aceste declaraţii au provocat un val de indignare în rândul democraţilor, care au denunţat declaraţii ”rasiste” şi ”xenofobe” şi o condamnare a locatarului Casei Albe în Congres.

Sursa : news.ro