Medicii ar fi găsit leacul miraculos! Încep testele pe oameni ale primului vaccin împotriva coronavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat joi seara în cadrul unei informări de presă la Geneva că oamenii de ştiinţă chinezi testează două medicamente antivirale împotriva noului coronavirus, iar rezultatele preliminarii sunt aşteptate în trei săptămâni. El a făcut referire la studii clinice asupra unei combinaţii din medicamentele antivirale ritonavir şi lopinavir, vândute sub numele de marcă Kaletra de AbbVie Inc, şi la un medicament antiviral experimental, remdesivir, de la Gilead Sciences Inc din SUA, conform Reuters.

Epidemie de coronavirus în Europa

Italia este cea mai afectată țară de noul coronavirus, sunt 14 morți și peste 500 de oameni testați pozitiv cu Covid-19. Și țări precum Germania, Franța, Spania, Austria, Elveția, Bulgaria, România sau Grecia se confruntă cu noul virus.