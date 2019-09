Încerca să vorbească cu șeful ei, dar primea mereu același răspuns „Nu acum”. L-a dat în judecată și a câștigat procesul

Stacey Macken și-a dat în judecată șeful după ce șeful ei îi repetă în nenumărate rânduri „Nu acum, Stacey” de fiecare dată când încerca să vorbească. Femeia a cerut despăgubire patru milioane de lire sterline.

Femeie în vârstă de 48 de ani a declarat faptul că timp de patru ani, cât a fost angajata a unei bănci din Franța, a primit un salariu mai mic decât colegii ei bărbați de pe aceeași poziție, dar și că a fost victima unui comportament sexist.

Și-a acuzat șeful pentru că a refuzat să vorbească cu ea. Mai mult, colegii au început să facă glume pe seama acesteia din această cauză.

Femeia era plătită cu 120.000 de lire sterline pe an. Ulterior a aflat că un coleg, care avea aceeaşi funcţie şi responsabilităţi, primea 160.000 de lire sterline pe an. Mai mult, bărbatul a beneficiat, într-un an, de bonusuri de cinci ori mai mari decât ea.

Judecătorul a decis că femeia a fost victima unui tratament nedrept deoarece este femeie. Despăgubirile pe care femeia le va primi nu au fost anunţate, deși aceasta a cerut patru milioane de euro.