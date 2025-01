Mihai Trăistariu susține că nu și-a mai schimbat tariful pentru concerte de 18 ani! Iată cât încasează pentru fiecare eveniment și câți bani a strâns doar în noaptea dintre ani!

Mihai Trăistariu se mândrește cu un maraton de concerte pe care le-a ținut în noaptea dintre ani!

Artistul a recunoscut câți bani a reușit să strângă într-o singură seară pentru cele 8 concerte susținute de Revelion și a vorbit despre o altă sursă de venit importantă din viața sa.

Iată ce sumă a încasat cântărețul pentru evenimentele pe care le-a onorat în noaptea dintre ani!

Câți bani a încasat Mihai Trăistariu de Revelion. Artistul a avut un maraton de concerte

Mihai Trăistariu a vorbit deschis despre tarifele pe care le percepe pentru un concert, dar și despre situația sa financiară. Se pare că piesa care l-a consacrat în anul 2006, „Tornero”, încă îi aduce bani frumoși în portofel, iar artistul nu consideră că este nevoie să își schimbe tariful pe care îl menține deja de 18 ani pentru concertele sale.

„Au fost opt, a fost obositor, dar na, m-am dus că am mai avut aşa câte şase, şapte. Eu întotdeauna am cerut pe un concert 1 500 de euro. Acesta e tariful meu dintotdeuna pentru orice eveniment.” a mărturisit acesta în cadrul Știrililor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș, dezvăluind astfel suma totală cu care a plecat acasă: 12 000 de euro.

Cât despre piesa celebră a artistului, acesta a completat: „Tornero" mi-a schimbat viaţa complet. Nu numai că am făcut o groază de bani pentru că a prins internaţional, s-a difuzat la peste 30 de radiouri în Europa, adică sunt bani care vin şi din străinătate.”

„Piesa a produs din 2006 până azi, au trecut 18 ani, a produs 3 milioane de euro, dar banii se împart între casa de discuri, compozitori, textieri, acolo sunt mai mulţi în ecuaţie, dar a produs 3 milioane de euro până la ora asta şi ea produce în continuare, mie îmi intră pe card încontinuu bani din difuzări.

Încă se mai difuzează aşa din nostalgie, mai ales vara, la fel şi în cluburi şi sunt norocos, dacă toată viaţa o să se difuzeze, eu o să tot încasez” a mai povestit cântărețul în cadrul Știrililor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

Artistul a vorbit și despre planurile pe care le are în 2025. Iată ce obiective și-a setat!

„Mi-am cumpărat un apartement nou de cinci stele şi vreau să îl închiriez de anul acesta turiştilor, deja e mobilat şi e aproape gata. Am şi celelalte şase apartamente pe care le închiriez şi atunci o să mă axez mai mult pe acest business.

Concertele merg în continuare, acum în ianuarie lansez două melodii de muzică populară. Mai am o academie de arte în Constanţa şi la fel, merg cu ea înainte, deci cumva o să combin afacerile cu muzica. Mai am şi câteva concerte internaţionale în Malta şi Spania. Vreau să îmi fac o căsuţă, pe pământ, deocamdată stau la bloc la malul mării, văd marea pe geam, dar la bloc nu are niciun farmec şi parcă simt nevoia să stau la casă.

Vreau să îmi fac o curte, să am căţei, pisici acolo, să am linişte, natură, să aud greierii păsările, vreau linişte şi aer curat. Tot în Constanţa probabil, o să tatonez să caut un teren. Poate găsesc o casă gata făcută să o cumpăr, să vedem. Cam acestea sunt planurile pentru 2025”.

