Iranul retrage acreditarea unei inspectoare AIEA, în urma unui incident la intrarea în uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz

OIEA precizează, în schimb, că ”reprezetantul iranian la AIEA va prezenta un raport complet cu privire la acest subiect” joi, la Viena.

Potrivit unei surse apropiate AIEA, cei 35 de membri ai Consiliului Guvernatorilor agenţiei urmau să se reunească joi într-o şedinţă specială, consacrată Iranului.

has installed 15 types of advanced centrifuges to enrich uranium at its Natanz Enrichment Facilities.

— Press TV (@PressTV)

Problema incidentului de la Natanz şi a retragerii acreditării inspectoarei se află pe agenda reuniunii, a precizat aceeaşi sursă pentru AFP la Viena.