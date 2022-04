Joe Biden se pregătește să meargă personal la Kiev. Iată ce declarații a făcut Președintele SUA

Preşedintele american Joe Biden le-a transmis, joi, reporterilor, că este pregătit să viziteze personal Kievul, capitala Ucrainei, potrivit unei înregistrări video postate pe Twitter de The Recount, care îl înfăţişează pe liderul Statelor Unite în timp răspunde la întrebarea unui reporter. ”Luăm această decizie acum”, a spus Biden când a fost întrebat dacă va trimite un oficial de rang înalt în Ucraina.

Întrebat dacă este pregătit să plece el însuşi, şeful de stat a răspuns afirmativ.

”Veţi trimite oficiali de rang înalt în Ucraina?”, l-a întrebat un reporter pe preşedintele Biden înainte să se îmbarce în Air Force One.

”Luăm această decizie acum”, a răspuns Biden.

Întrebat pe cine va trimite, Biden s-a întors către reporter şi a spus: ”Eşti gata să mergi tu?”

”Dar dumneavoastră?”, a răspuns reporterul.

”Da!”, a fost răspunsul final şi categoric al liderului SUA.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58