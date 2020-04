Anunț de la Manchester City: Mama lui Pep Guardiola a murit în urma infecției cu COVID-19

Decesul mamei antrenorului spaniol vine la doar câteva săptămâni după ce Guardiola a donat o sumă importantă pentru lupta împotriva COVID-19 în Spania, țară puternic afectată de pandemie.

În Spania s-au înregistrat din cauza epidemiei de coronavirus 13.055 de decese, în timp ce 135.032 persoane au fost depistate pozitiv.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old, a postat Manchester City.