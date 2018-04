Mark Zuckerberg își asumă răspunderea pentru scandalul Cambridge Analytica:”Este greșeala mea și îmi pare rău. Sunt responsabil pentru ce se întâmplă pe această platformă!”

Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, a fost audiat la comisiile de Comerț și Juridic ale Senatului American și și-a asumat răspunderea față de erorile rețelei de socializare ce a stârnit scandalul colosal ”Cambridge Analytica”. În același timp, el a spus că va lua mai multe măsuri pentru a preveni astfel de situații similare.



În fața senatorilor, el și-a asumat greșelile făcute și a spus că regretă că ce a făcut nu a fost suficient pentru a preveni aceste instrumente pentru a face rău.

"Facebook este o companie optimistă şi idealistă. În cea mai mare parte a existenţei noastre, ne-am concentrat pe tot binele pe care îl poate genera conectarea oamenilor. În timp ce Facebook s-a dezvoltat, oamenii au primit un nou instrument puternic pentru a rămâne conectaţi la persoanele pe care le îndrăgesc. Recent, am văzut mişcarea #MeToo pe Facebook, iar după uraganul Harvey, oamenii au folosit platforma şi 70 de milioane de afaceri mici au folosit Facebook pentru a crea locuri de muncă şi pentru a se dezvolta.

Acest lucru se aplică pentru fake news şi pentru ingerinţa în alegeri. Nu am privit o imagine mai largă a responsabilităţii noastre. Aceasta a fost o mare greşeală. A fost greşeala mea şi îmi pare rău. Eu am înfiinţat Facebook, eu îl conduc şi eu sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă pe această platformă”, a spus Mark.

De asemenea, el a vorbit și despre măsurile pe care le va lua în perioada următoare.

"Mai întâi, înţelegem exact ce a făcut Cambridge Analytica şi vom informa toate persoanele care au fost afectate. Ce ştim acum este că Cambridge Analytica a accesat abuziv informaţii, cumpărându-le. Când am contactat Cambridge Analytica iniţial, reprezentanţii companiei ne-au spus că au şters datele. Acum o lună, am auzit noi informaţii potrivit cărora această promisiune a fost falsă. În prezent lucrăm cu guverne din SUA, Regatul Unit şi din jurul lumii pentru a realiza un audit complet a ceea ce am făcut şi pentru a ne asigura vă vor şterge orice date deţin încă”, a mai spus CEO-ul Facebook.



Audierea lui Mark Zuckerberg continuă la momentul transmiterii acestei ştiri.