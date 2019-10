Momentul în care un șoarece a căzut din tavan în sala de presă de la Casa Albă! Reporterii s-au speriat teribil: ”Pur și simplu mi-a aterizat în poală!”

Incidentul a fost dezvăluit de corespondentul NBC News la Casa Albă, Peter Alexander, care a scris marți într-un mesaj pe Twitter că un șoarece ”a căzut pur și simplu din tavan”, direct în poala sa.

Alți ziariști, între care corespondentul agenției Reuters, Steve Holland, a postat pe Twitter fotografii cu reporterii de la Casa Albă agitându-se prin sala de presă, în timp ce încercau să găsească șoarecele care fugea prin cameră.

Mouse hunt in the White House press room pic.twitter.com/hRyZTR0kpn

De asemenea, într-un videoclip postat de o producătoare poate fi văzut un șoricel în timp ce fugea printre mese și echipamente, scăpând în final neprins.

”Vânătoarea e în desfășurare”, a scris pe Twitter și corespondentul CNBC Eamon Javers.

NEWS: A mouse literally fell out of the cieling at the White House onto @PeterAlexander’s lap. pic.twitter.com/xszUSvejfL