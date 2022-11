O tânără de 18 ani a plonjat în apă cu mașina la doar o săptămână după ce și-a luat permisul. Greșeala flagrantă pe care a făcut-o

Leia Darnell, o tânără în vârsta de 18 ani din Marea Britanie, a provocat un accident care s-ar fi putut solda cu un sfârșit tragic. Aceasta a pierdut controlul volanului și a plonjat într-un lac și în doar câteva secunde mașina s-a umplut cu apă, iar ușile erau blocate.

La doar câteva săptămâni după ce a trecut cu brio examenul auto, tânăra Leia se bucura de titulatura de șofer cu acte în regulă. Experiența însă nu o recomanda pentru o cursă lungă, pe noapte și pe intemperii.

Leila și iubitul ei au scăpat în ultima secundă din mașina care s-a scufundat în lac. Ce spune tânăra despre incident: "Experiența m-a învățat cu adevărat să prețuiesc totul în viață"

În timp ce ea și iubitul ei se întorceau de la un foc de artificii din Oxford, în condiții de întuneric și ploaie, au fost părtași unui accident în care viața le-a fost pusă în pericol. Leila se afla la volanul mașinii, într-o curbă strânsă. În loc să urmeze drumul, Leia s-a panicat și a pierdut controlul volanului. Mașina a plonjat în râu și în doar câteva secunde cei doi se aflau sub apă până la gât, relatează tabloidul Mirror.

În ciuda faptului că a trecut cu brio, Leia Darnell, nu a avut stăpânirea de sine necesară pentru a face față situației în care s-a panicat și a pierdut controlul autovehiculului, relatează tabloidul Mirror.. Tânăra a povestit prin intermediul rețelelor de socializare cum ușile s-au blocat automat și la doar o secundă ca apa să le ajungă până la cap, acesta a împins cu piciorul ușa și a reușit să iasă, iubitul ei urmând-o.

Ambii au scăpat cu viață din incident, dar au trăit una dintre cele mai mari traume până la acel moment. Tinerii au sunat la poliție, iar echipa a constatat accidentul grav.

Citește și: Ce a pățit o femeie după ce a născut în taxi, în drum spre spital. Nu se aștepta la gestul companiei de taximetrie

Tânăra a povestit cu groază cum și-a privit în ochi iubitul crezând că va fi ultima zi din viața lor: „Îmi amintesc că amândoi ne uitam unul la altul și credeam că asta ne-a fost…”, a spus Leia.

„Amândoi suntem incredibil de norocoși că am ieșit din accident. Orice altă posibilitate a ceea ce s-ar fi putut întâmpla ar fi dus la moartea noastră. Experiența m-a învățat cu adevărat să prețuiesc totul în viață, deoarece m-a făcut să realizez cât de ușor poți să pierzi totul. Ne-am lansat peste malul râului, tot ce îmi amintesc este că am văzut copacii în fața noastră. Am aterizat apoi în apă. Am fost atât de șocată și speriată că nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă până când iubitul meu a strigat că mașina este în apă. Mașina a început să se umple rapid, în acel moment ambele uși nu se deschideau. Cumva am reușit să-mi deschid ușa cu piciorul și am scăpat, deoarece apa ne era până la gât, am ieșit din mașină înotând, lăsând în urmă toate lucrurile personale și am urcat pe malul râului pentru a cere ajutor.

Leia a sunat la poliție, care a afirmat că situația ar fi putut fi mult mai gravă. Ea a spus despre incident: „Cu siguranță m-a învățat să fiu mai precaută și să iau în considerare mediul și condițiile din jurul meu. Evident că sunt încă în stare de șoc și am flashback-uri de la incident, deoarece am simțit cu adevărat că eram prinsă într-un film de groază!”

Leia speră că povestea ei îi va împiedic pe alți șoferi să facă ceva similar. „Am vrut să-i fac pe oameni să realizeze că doar pentru că ai trecut cu bine examenul de condus, nu înseamnă că ești un șofer uimitor”, a spus ea. „Înveți cu adevărat să conduci doar după ce ai trecut și ești singur. Să nu te gândești că nu vei putea fi niciodată tu într-o asemenea situație! Cu siguranță nu m-aș fi gândit niciodată că prima mea mașină va sfârși scufundată într-un râu”, a încheiat ea.

Citește și: O poșetă, uitată la școală, a fost descoperită după 70 de ani. Cel care s-a uitat în interior a fost uimit de ce a găsit

Răsturnare de situație la Chefi la cuțite ▶ Vezi ce s-a întâmplat după eliminarea neașteptată din episodul 31