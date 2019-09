Avertisment de maximă importanță, la nivel mondial! „Sunt tot mai accelerate, ceea ce ne înscrie pe un curs extrem de periculos!”

Clima se schimbă în mod accelerat și periculos, arată cel mai recent studiu publicat de Organizația Meteorologică Mondială (OMM). Perioada 2014-2019 a fost cea mai caldă de când se fac măsurători meteorologice.

În plus, nivelul oceanelor s-a aflat în continuă creștere, iar emisiile de dioxid de carbon au atins valori record, în această perioadă, conform studiului.

Din 1850 și până în prezent, temperatura, la nivel global, a crescut cu 1,1 grade. Doar între 2011 și 2015 creșterea a fost de 0,2 grade, rezultat direct al emisiilor de carbon în atmosferă, se arată în raportul OMM.

Dar cele mai îngrijorătoare date sunt cele legate de creșterea nivelului oceanelor: media, din 1993 și până în prezent este de 3,2 milimetri pe an. Dar, între 2014 și 2019, creșterea a fost de 5 mm pe an, iar între 2007-2016 media a fost de 4 mm pe an.

„Această creștere e una accelerată și ne îngrijorează scăderea stratului de gheață din Antarctica și Groenlanda, care va duce, în viitor, la o creștere suplimentară a nivelui oceanelor”, declară secretarul general al OMM.

„Schimbările climatice sunt cauzate de noi și sunt tot mai accelerate, ceea ce ne înscrie pe un curs extrem de periculos”, spune profesorul de meteorologie Brian Hoskins, președintele Institutului Grantham de la Colegiul Imperial din Londra.

Studiul OMM va fi prezentat la summit-ul special ONU dedicat schimbărilor climatice ce va avea loc la New York luni, 23 septembrie. Mai mulți lideri politici din întreaga lume vor participa la summit. Președintele SUA, Donald Trump, și președintele brazilian, Jair Bolsonaro, nu vor fi prezenți.