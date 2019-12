Papa Francisc sărbătoreşte de Crăciun iubirea ”gratuită”, garanţia păcii

Exprimându-se sub baldachinul lui Bernin, sub care numai suveranul pontif este autorizat să oficieze slujba, Francisc le-a cerut marţi seara credincioşilor să nu uite ”să spună mulţumesc”, notând că ”acesta este cel mai bun mijloc de a schimba lumea”.

Pope Francis urged Catholics not to let the Church’s failings lead them away from accepting God's love. He delivered his sermon on Christmas Eve as thousands gathered in St. Peter's Basilica

— Reuters (@Reuters)

”Să nu aşteptăm ca apropiatul nostru să devină bun pentru a-i face bine, ca Biserica să fie perfectă pentru a o iubi, ca ceilalţi să ne arate consideraţie pentru a-i servi. Să începem noi primii”, a mai sfătuit Papa.

Francisc, care tocmai a împlinit vârsta de 83 de ani, adresează al şaptelea mesaj de Crăciun "Urbi et orbi" (”Către cetate şi lume”) miercuri la prânz, în faţa credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, unui vast tur de orizont al zonelor de conflict din lume.