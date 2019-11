Partidul Laburist promite la Lancaster, cu mai puţin de o lună înaintea alegerilor, Internet de mare viteză gratuit tuturor

Factura continuă să crească cu mai puţin de o lună înaintea acestor alegeri legislative vizând o ieşire din impasul Brexitului, care a aruncat Regatul Unit într-o profundă criză politică.

Criticaţi din cauza ezitărilor lor cu privire la ieşirea din Uniunea Europeană şi rămaşi în urmă în sondaje, lauriştii, conduşi de un Jeremy Corbyn foarte de stânga, au promis un program ”radical”, prin naţionalizări în rafală şi investiţii în serviciile publice, pentru a da pagina celor zece ani de austeritate sub diverse guverne conservatoare.

”A venit timpul să facem banda mare a fibrei optice cât mai rapid gratuită pentru toată lumea, în toate gospodăriile din ţară”, a declarat Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist vineri, la Lancaster, în nord-vestul Angliei.

