Patti Smith va fi recompensată cu premiul "serviciul literar" Pen America 2020

Acest premiu, care recompensează în fiecare an un/o autor(e) care scrie despre "condiţia umană" şi care se opune represiunii sub toate formele, va fi acordat lui Patti Smith în cadrul galei anuale a organizaţiei, pe 19 mai, la Muzeul de istorie naturală din New York.

Stephen King, Margaret Atwood, Toni Morrison şi Bob Woodward au fost laureaţi precedenţi ai acestui premiu.

"În toate personificările pasionante ale lui Patti Smith - divinitate rock, poetă, martor elocvent al boemei New York-ului din tinereţea sa - ea stă mărturie pentru puterea de transformare a literaturii, şi şi-a folosit celebritatea pentru a-şi încuraja legiunile de admiratori să citească şi să scrie", a explicat preşedintele Pen Jennifer Egan, într-un comunicat citat de revista Rolling Stone.

După "Just Kids" (2010), formidabilă poveste autobiografică a anilor săi de tinereţe, ultracreativi, în New York, în compania lui Robert Mapplethorpe, pentru care a primit National Book Award în 2010, Patti Smith a publicat în 2015 "M train", o poveste sensibilă sub forma unui tur al lumii locurilor care au emoţionat-o şi mai recent "Year of The Monkey" (2019), un fel de călătorie psihică, între vis şi realitate.