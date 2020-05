Pentagonul anunţă cea de a şasea misiune a unei drone spaţiale, X-37B, secretă până acum şi care a efectuat prima misiune în 2010

Un al treilea experiment, elaborat de către laboratorul de cercetare al Marinei americane (US Navy), ”va transforma radiaţiile solare în energie radio-electrică şi va studia o modalitate de transfer a acestei energii către terra, a mai anunţat Barrett, care supervizează noua ”Space Force” americană.

X-37B, care seamănă cu o navetă spaţială americană care a zburat ultima oară în 2011. Ea are nouă metri lungime şi o anvergură a aripilor de 4,5 metri.

Pentagonul, care a difuzat miercuri imagini cu naveta, a rămas până acum foarte discret asupra misiunilor şi capacităţilor acesteia.

La fiecare nou zbor în spaţiu - primul a avut loc în 2010 -, naveta, alimentată cu energie prin panouri solare, rămâne tot mai mult timp pe orbită terestră.

Just announced by : The spaceplane is ready for launch on Atlas V. Stay tuned May 16 for the autonomous mission that improves and advances space tech.