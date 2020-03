Preşedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, în carantină 14 zile la domiciliu la Bruxelles, după ce a fost în weekend în Italia

În momentul în care marţi are loc la Bruxelles o sesiune plenară a PE - redusă la o zi, din cauza epidemiei noului coronavirus -, David Sassoli şi-a justificat decizia prin noile măsuri decise în Italia, cea mai atinsă ţară de epidemie din Europa, unde Guvernul a extins la întregul teritoriu măsuri de izolare.

President of the EU Parliament David Sassoli says he is self-isolating for 14 days and undertaking his duties from home.



Should he have gone into work to film his announcement?



”De aceea, după ce am fost în Italia în weekend, am decis, din precauţie, să dau curs măsurilor indicate şi să-mi exercit funcţia de preşedinte de la domiciliul meu din Bruxelles, conform celor 14 zile prevăzute de protocolul sanitar”, a anunţat oficialul european într-un comunicat.