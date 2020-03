Prima parte a negocierilor post-Brexit se încheie cu ”multe divergenţe”, anunţă Barnier, care vrea ”să continue să creadă” că este posibilă încheierea ”unui acord bun pentru ambele părţi”

Barnier a avertizat, în această conferinţă de presă, că un acord post-Brexit ”ar trebui să includă o soluţie echilibrată privind pescuitul”, catalogând drept ”impracticabilă” cererea britanică de a negocia anual un acces reciproc în zonele de pescuit.

WATCH LIVE: EU's Barnier speaks after first round of post-Brexit trade talks

— euronews (@euronews)

Referitor la divergenţe el a citat problema crucială a condiţiilor concurenţei loiale pe care Bruxellesul o cere Londrei.