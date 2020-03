Putin deschide calea rămânerii sale la Kremlin până în 2036; opoziţia îndeamnă la acţiuni de protest vineri

Răspunzând în Parlament propunerii unei deputate şi foste cosmonaute, cel mai puternic om din Rusia s-a declarat marţi în favoarea ideii de a ”reporni” de la zero numărul mandatelor prezidenţiale cu ocazia reformei constituţionale, pentru a-i permite să candideze în alegerile din 2024.

Russian President Vladimir Putin opened the door to constitutional changes that would allow him to remain in power until 2036

El a dat asigurări că vrea ca membrii Curţii Constituţionale să autorizeze mai întâi modificarea şi ca ruşii să o aprobe în cadrul ”votului popular” prevăzut la 22 aprilie.