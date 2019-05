Românii, subiect aprins în presa internațională: "Haos, proteste, dar și un moment de unitate pentru comunitate"

Mii de români aflați în străinătate au arătat dragoste pentru România! Presa internațională descrie modul în care milioane de români din diaspora au fost umiliți: Trei mii de români au așteptat câte 7 ore să voteze la alegerile europarlamentare. Apoi, ușa li s-a închis în față"

Duminică a fost zi importantă pentru milioane de români, indiferent de locul în care s-au aflat!

În Italia, românii au fost chemați la urne alături de conaționalii lor de pretutindeni pentru a-și decide viitorul la alegerile europarlamentare și referendumul național.

Potrivit rotilianul.com, în peninsulă au fost organizate un număr de 76 de secții de vot, care s-au dovedit prea puține pentru a face față valului de cetățeni români prezenți pe teritoriul acestui stat. În urma acestor probleme de organizare, nu au lipsit protestele, incidentele, pe care presa italiană nu le-a lăsat neobservate. Astăzi, la prima oră a dimineții, ziarele descriau cu lux de amănunte atmosfera creată de români, în urma alegerilor.

De la Genova (Liguria): „Momente de haos și tensiune la Genova, în via Casagranda alla Foce, la sediul Consulatului onorific al României unde a fost organizată o secție de votare pentru a permite cetățenilor români care locuiesc în Liguria să participe la alegerile europene”, scrie telenord.it.

Se pare că atmosfera a fost una tensionată, mai ales că mulți oameni nu au apucat să voteze, motiv de indignare și de scandare. Deși s-a cerut prelungirea programului de funcționare, autoritățile de la București nu au oferit niciun răspuns cu privire la această prelungire.

Românii revoltați au strigat tot ce le-a venit la gură din cauza indignării: „Rușine! Rușine! Suntem aici de la ora 15.00, am venit de la Savona numai pentru asta, ca să votăm, spune un bărbat. Pentru întreaga după-amiază au fost doar doi funcționari care au lucrat. Acum, când urmează să se închidă secția, au pus a treia persoană. De ce nu s-au gândit până acum?”

Potrivit informațiilor din presa internațională, polițiștii au reușit cu greu să-i convingă pe români să părăsească clădirile și secțiile de votare.

Il Gazzettino scrie: „Cinci mii de români la coadă pentru a vota la europarlamentare! „Am sosit de la Portegrandi la ora 12:00. Am stat la coadă până acum. Am dreptul la vot”, spune Mihaela Profir, care trăiește în Italia de 20 de ani și a fost una din aproape cei 6.000 de români prezenți de dimineață în fața consulatului de la Treviso.

„De câțiva ani, datorită unui acord cu consulul onorific Mario Moretti Polegato, cetățenii români își pot exercita dreptul de vot. Dar nu am văzut niciodată o astfel de mulțime. A fost necesară alertarea poliției”, a declarat Cristin Magoga, director al Hotelului Maggior Consiglio unde s-a organizat secția de votare.»

Publicația Giornale di Brescia a scris astăzi, la prima oră, despre prezența uimitoare a românilor: "Trei mii de români au așteptat câte 7 ore să voteze la alegerile europarlamentare. Apoi, ușa li s-a închis în față”.

De asemenea, o altă publicație menționează că „În fața secției de votare de la Villa Tacchi din cartierul San Pio X, organizată pentru alegătorii români, o mare mulțime de oameni s-au strâns pentru a-și exercita dreptul de vot”, se poate citi pe site-ul VicenzaPiù. „Încă de la primele ore ale dimineții participarea la vot a fost masivă, înregistrându-se proteste pentru timpii lungi de așteptare, dar cea mai mare parte a românilor au trăit această zi de 26 mai, ca pe o mare sărbătoare. Un moment de întâlnire și unitate pentru comunitate.”, potrivit rotilianul.com

