Lumea este mai săracă! A murit femeia adorată de milioane de copii din lumea-ntreagă! Rămas bun, Judith Kerr

Scriitoarea britanică Judith Kerr, cunoscută pentru poveştile care o au în centru pe Mog, o pisică poznaşă, a murit la vârsta de 95 de ani, scrie BBC.

Judith Kerr a ajuns în Marea Britanie, împreună cu familia sa, pe când avea 12 ani. Au fost nevoiţi să fugă în Elveţia pentru a scăpa de nazişti. Experienţele sale din acea perioadă se regăsesc în trilogia autobiografică „Out of the Hitler Time”.

Între cele mai cunoscute cărţi ale ei se numără „Tiger Who Came To Tea” (1968), debutul său editorial.

Seria cărţilor „Mog” a debutat în anul 1970, cu „Mog the Forgetful Cat/ Mog, pisica uitucă”.

Cele peste 35 de cărţi scrise de Kerr şi traduse în 20 de limbi au fost vândute în peste 10 milioane de copii în întreaga lume.

Charlie Redmayne, şeful editurii HarperCollins, a spus despre ea că a fost „o persoană minunată şi o sursă de inspiraţie care era iubită de toată lumea”.

Ann-Janine Murtagh, redactor al lui Kerr la editură, a spus că a fost „cel mai mare privilegiu” să o cunoască şi să lucreze cu ea mai bine de un deceniu.

În 2017, scriitoarea britanică a lansat „Katinka’s Tail”, carte inspirată de cel de-al nouălea animal al său de companie, pisica botezată Katinca.