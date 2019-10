Secretarul interimar american al Securităţii Interne Kevin McAleenan, împiedicat de manifestanţi anti-Trump să susţină un discurs la Universitatea din Georgetown

Secretarul interimar american al Securităţii Interne Kevin McAleenan a fost împiedicat să participe la o dezbatere, la Washington, de manifestanţi care au denunţat politica americană a imigraţiei, relatează AFP.

Mai mulţi manifestanţi s-au ridicat şi au început să agite pancarte cu mesajul ”Noi suntem cu imigranţii” în momentul în care Kevin McAleenan se pregătea să susţină un discurs la Universitatea din Georgetown.

”Când ne sunt atacaţi imigranţii, ce facem? Ne batem”, au repetat timp de mai multe minute manifestanţii, după ce au spus numele minorilor morţi în urma arestării acestora de către poliţia imigraţiei.

Preşedintele american Donald Trump promovează o politică a ”toleranţei zero” faţă de imigraţia clandestină, cu scopul de a descuraja zeci de mii de imigranţi să intre în ţară pe la frontiera cu Mexicul.

Organizatorii dezbaterii au încercat, timp de mai multe minute, să-i convingă pe activişti să-l lase pe secretar să-şi continue discursul, în numele libertăţii de exprimare.

”Noi respectăm libera exprimare şi dreptul de a manifesta”, a declarat Doris Meissner, directoarea Institutului Politicii Imigraţiei, care organiza evenimentul. ”Aveţi respect faţă de acest public”.

Kevin McAleenan şi-a reluat discursul de trei ori, iar de fiecare dată a fost întrerupt de activişti. Până la urmă, el a renunţat şi a părăsit estrada.

Acting Homeland Security Sec. Kevin McAleenan forced to leave speaking engagement at Georgetown Law Center after protests and chants of "stand up fight back" from the audience left him unable to deliver his remarks.

— ABC News Politics (@ABCPolitics)

Departamentul Securităţii Interne (DHS) i-a denunţat ulterior pe ”cei câţiva activişti” care i-au ”furat” dreptul la exprimare lui Kevin McAleenan.

”Niciun susţinător al lui Trump nu ar trebui să beneficieze de o tribună pentru a răspândi ura sau a apăra politicile rasiste şi xenofobe implementate de Donald Trump şi Stephen Miller”, un consilier la Casa Albă şi artizanul politicii împotriva imigraţiei a miliardarului republican, a denunţat, la rândul său, colectivul aflat la originea acestei manifestaţii.

Susţinătorii şi opozanţii lui Trump se înfruntă, uneori în mod violent, de la alegerea miliardarului republican, în universităţi.

Manifestaţii violente au avut loc la Berkeley, cu scopul de a împiedica intervenţii ale unor polemişti ultraconservatori.

Harvardul, considerat liberal, a anulat o intervenţie a lui Chelsea Manning, un fost militar transsexual, sursa WikiLeaks, care a ispăşit şapte ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de trădare.

Sursa : news.ro