Tatăl lui Elon Musk a confirmat că a făcut al doilea copil cu fiica sa vitregă. Ce a spus Errol Musk despre femeia de 35 de ani

Tatăl lui Elon Musk, care nu este într-o relație bună cu CEO-ul Tesla, a oferit un interviu prin care a recunoscut că are doi copii cu fiica fostei lui soții, potrivit The Sun.

„Singurul motiv pentru care ne aflăm pe Pământ este să ne înmulțim”, a spus tatăl miliardarului, după ce a confirmat că mai are un copil cu fiica fostei sale soții.

Tatăl lui Elon Musk a mărturisit că sarcina lui Jana nu a fost planificată și că cei doi nu mai locuiesc împruenă, din cauza neînțelegerilor date de diferența de vârstă de 41 de ani.

Ce spuen Errol Musk despre relația cu femeia cu 41 de ani mai tânără

„Nu este practică o astfel de relație. Ea are 35 de ani", a declarat Errol. "În cele din urmă, dacă mai sunt prin preajmă, s-ar putea să se întoarcă la mine. Orice bărbat care se căsătorește cu o femeie mai tânără, chiar dacă se simte foarte sprinten, are parte de o perioadă plăcută la început, dar mai târziu diferența de vârstă se simte”, a explicat bărbatul în vârstă de 76 de ani.

Viața amoroasă a tatălui lui Elon Musk a fost destul de complicată. Bogatul inginer din Africa de Sud s-a căsătorit cu modelul Maye Haldeman Musk în 1970, cu care are trei copii: Elon, Kimbal și Tosca. În 1979 tatăl și mama lui Elon Musk s-au despărțit, iar tatăl miliardarului s-a căsătorit cu văduva Heide Bezuidenhout, care avea doi copii din căsnicia anterioară, printre care și Jana. Errol Musk și Heide au împreună doi copii, însă inginerul a ajutat și la creșterea lui Jane, care avea numai 4 ani când el s-a căsătorit cu mama ei.

În 2017, când Jane și Errol au făcut un copil, familia Musk a fost contrariată. Chiar dacă nu era o legătură de sânge între Elon Musk și Jane, CEO-ul și-a exprimat disprețul față de relația celor doi.

„Membrii familiei mele încă se simt înfricoșați de situație, pentru că mama celor doi mezini ai mei este sora lor vitregă”, a declarat tatăl lui Elon Musk.

Errol Musk a spus în interviu că nu a cerut un test de paternitate pentru fiica sa care are acum 3 ani, însă aceasta seamănă cu toate celelalte fiice ale sale, fapt care îl face să nu fie îndoielnic în privința ADN-ului fetiței. Bărbatul în vârstă de 76 de ani a afirmat că ultima dată când și-a văzut copiii pe care îi are cu Jana a fost acum 6 luni și că îi este foarte dor de ei. Bărbatul a mai mărturisit că numeroase femei au pretins că au un copil cu el, însă și-a dat seama care au fost oportuniste.

De-a lungul timpului, Elon Musk și-a descris tatăl ca fiind o „ființă umană groaznică”.

Arborele genealogic al familiei Musk este complicat și devine din ce în ce mai complicat pe zi ce trece. Errol are șapte copii, în timp ce Elon Musk are 11 urmași. Elon Musk are în prezent o relație cu actrița australiană Natasha Bassett.

Errol Musk nu exclude să mai facă copii în viitor.

