Elon Musk este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar cu toate acestea nu are o locuință. Care e motivul

Elon Musk are o avere de 273 miliarde de dolari, fiind deținătorul companiilor Tesla și Space X. Deși are sume uriașe în conturi, gigantul din lumea tehnologiei spune că nu are o locuință pe numele său.

Magnatul a recunoscut recent că doarme adesea pe la prieteni și că nu îi e rușine să spună că a făcut un tur al caselor acestora, fiind confortabil cu dormitul pe canapea.

Elon Musk doarme pe canapelele prietenilor

Într-un interviu recent pentru TED cu Chris Anderson, Elon Musk a declarat că nu deține o locuință și că doarme adesea la prietenii lui din San Francisco, în apropierea sediului Tesla.

“Nu dețin o locuință a mea acum, stau în casele prietenilor mei. Dacă merg în zona de golf din San Francisco, care e zona în care cei mai mulți ingineri Tesla locuiesc, iau la rând casele prietenilor mei și dorm în dormitoarele lor de oaspeți”, a zis miliardarul în vârstă de 50 ani, potrivit Yahoo.

Unul dintre motivele pentru care Elon Musk refuză să își cumpere o locuință ar fi faptul că nu dorește să plătească impozit la stat.

Mulți dintre cei care au aflat că Elon Musk nu deține o casă, au spus că se simt ofensați de faptul că el este atât de bogat. Celebrul milionar a spus că ar fi într-adevăr o problemă dacă el chiar s-ar lăfăi în averea pe care o are. În schimb, el pare foarte econom.

Elon Musk este un miliardar econom

Pe lângă faptul că nu deține o locuință, Elon Musk nu deține nici un yacht, așa cum au toți milionarii și miliardarii lumii.

În mai 2020, Elon Musk a postat pe Twitter un mesaj prin care își anunța că își va vinde toate bunurile și că nu vrea să dețină vreo locuință. Publicația Business Insider arăta în august 2021 că Musk locuia cu chirie într-o casă mică, construită din prefabricate, în valoare de 50.000 de dolari.

Grimes, fosta parteneră de viață a lui Elon Musk cu care magnatul are și un copil, a spus într-un interviu pentru Vanity Fair că uneori Elon putea fi considerat zgârcit. Tânăra a povestit că miliardarul ar fi refuzat să schimbe salteaua patului lor cu una nouă, după ce cea veche se degradase.

"Nu trăiește deloc precum un miliardar. Dimpotrivă, câteodată trăiește chiar la limita sărăciei. Spre exemplu, când locuiam în Los Angeles, în casa lui, am observat că este o gaură în saltea.

Atunci i-am zis să cumpere o saltea nouă și el mi-a sugerat să o aduc pe a mea, de la mine de acasă. Nu a dorit să cumpere una nouă", a declarat Grimes, potrivit sursei citată.

Potrivit news 18, partenera sa, artista britanică Grimes, a declarat că pe vremea când locuiau împreună, cei doi au avut o perioadă când, timp de opt zile au mâncat unt de arahide.

