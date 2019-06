Situație delicată în Marea Britanie. Theresa May s-a spălat pe mâini de Brexit: „A demisionat”

Premierul britanic Theresa May a demisionat vineri de la şefia Partidului Conservator, deschizând astfel în mod oficial cursa la succesiunea sa, al cărei învingător va avea greaua sarcină să reuşească acolo unde ea a eşuat, şi anume să pună în aplicare Brexitul, relatează AFP.

„Ea a demisionat”, a anunţat într-un comunicat Comitetul 1922, însărcinat cu organizarea Partidului Conservator.

Pe 24 mai, Theresa May, premierul britanic, și-a dat demisia din fruntea guvernului, în urma nenumăratelor încercări de a ajunge la un acord pe tema Brexit.

„Am făcut tot ce am putut pentru a realiza Brexit. Am făcut tot ce am putut pentru a îi convinge pe parlamentari să susţină acordul, dar din nefericire, nu am reuşit”, a spus May.

Ba mai mult, la finalul discursului, ea a început să plângă, în timp ce spunea că a fost o onoare să servească ţara pe care o iubeşte.

Premierul britanic Theresa May nu a reuşit să-şi convingă majoritatea şi nici opoziţia în Parlament cu planul său al ”ultimei şanse” în vederea implementării Brexitului, crticat de toate partidele.