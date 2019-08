Treisprezece persoane arestate la o manifestaţie a extremei drepte şi o contramanifestaţie a extremei stângi la Portland

După dispersarea manifestaţiilor, sâmbătă, mici grupuri de extremişti din ambele tabere au făcut schimb de insulte şi de câteva lovituri, iar poliţia a intervenit cu gaz cu piper, potrivit unor martori.

A large antifa mob chase & attack a man & a young girl who got separated from the others. No police.

— Andy Ngo (@MrAndyNgo)

Poliţia din Portland a anunţat cel puţin 13 arestări, însă nimeni nu a fost rănit grav, potrivit unei purtătoare de cuvânt.

”Supraveghem Portlandul foarte îndeaproape. Sperăm că primarul îşi va putea face treaba bine”, a scris pe Twitter Donald Trump.

”Reflecţie srioasă angajată privind posibilitatea desemnării ANTIFA ca organizaţie teroristă”, a adăugat, fără să facă alte precizări, preşedintele republican, referindu-se la grupări radicale de extremăstânga care se reclamă ”antisfasciste”.

Mai multe organizaţii de extremă dreapta au îndemnat la o adunare sâmbătă, în cel mai mare oraş din Oregon, un bastion progresist pe Coasta de Vest.

Cuvântul lor de ordine a fost ”Să punem capăt terorismului intern”, o trimitere la grupări radicale de stânga, cu care s-au înfruntat fizic în ultimele luni la Portland.

Grupări de extremă stânga - ca Rose City Antifa, considerată cea mai veche grupare "antifa" din ţară, au organizat o contramanifestaţie, căreia i s-au alăturat numeroşi locuitori, în semn de protest faţă de prezenţa unor mişcări ultranaţionaliste în oraşul lor.

Aceste evenimente neautorizate au adunat, de o parte şi de alta, ”câteva sute de persoane în centru oraşului”, potrivit Poliţiei din Portland.

Forţele de ordine au desfăşurat mijloace importante pentru a se interpune între cele două grupări şi a împidica ciocniri.

Podul şi străzile au fost închise, iar poliţişti antirevoltă echipaţi şi înarmaţi cu bastoane lungi, agenţi pe bicicletă au străbătut străzile, iar alţii au navigat la bordul unor nave pe râul Willamette care străbate oraşul.

De o parte, steaguri americane au fost agitate de un amestec de activişti de extremă dreapta - ca Proud Boys, consideraţi rasişti de către unii experţi - şi susţinători clasici ai locatarului Casei Albe, care purtau adesea şepci roşii cu mesajul "Make America Great Again" (MAGA), sloganul lui Trump în campania prezidenţială din 2016.

De cealaltă parte, o mulţime heteroclită de tineri, unii cu faţa mascată, îmbrăcaţi în întregime în negru, s-a aflat alături de locuitori ai Portlandului - unii deghizaţi în unicorni sau banană.

Poliţia a anunţat că a confiscat sprayuri de alungarea urşilor, scuturi artizanale, ciomege şi tije pentru perdele.

Primarul democrat al oraşului, Ted Wheeler, a promis o toleranţă zero faţă de eventuale fapte de vandalim sau violenţă.

Sursa : news.ro