Trump criticat datorită unor tweeturi cu accente xenofobe

După ce a îndemnat în weekend alese democrate de culoare ”să se întoarcă” în ţara lor de origine - în pofida faptului că mai multe dintre cele vizate s-au născut în Statele Unite -, şeful statului american le-a îndemnat luni să ceară scuze Americii pentru ”declaraţiile lor oribile şi respingătoare”.

Întrebat de presă despre aceste declaraţii, Justin Trudeau s-a abţinut să-l numească pe Donald Trump, însă a spus că ”eu cred că canadienii şi toată lumea de pe planetă ştiu exact ce cred eu despre aceste comentarii”.

Prime Minister Justin Trudeau on Trump's tweets: "I think Canadians and indeed people around the world know exactly what I think about those particular comments. That is not how we do things in Canada." Read more here:

— CTV News (@CTVNews)

”Nu aşa vedem noi lucrurile în Canada - un canadian este un canadian”, a tranşat premierul liberal, care se află în campanie în vederea unui al doilea mandat.

"That is not how we do things in Cda. A Canadian is a Canadian is a Canadian.

And the diversity of our country is actually one of our greatest strengths," PM Trudeau says when asked by media at CFB Petawawa if he thought Trump's tweets about 4 congresswomen were racist

— CPAC (@CPAC_TV)

”Diversitatea ţării noastre este una dintre marile noastre forţe şi o sursă de o putere incredibilă de mândrie a canadienilor, iar noi vom continua să o apărăm”, a subliniat Justin Trudeau, alături de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, în cadrul unei vizite la o bază militară canadiană.

Înainte de Justin Trudeau, un alt aliat apropiat al Statelor Unite a denunţat declaraţiile miliardarului republican.

Premierul britanic demisionar Theresa May a catalogat luni drept ”total inacceptabile” declaraţiile lui Trump.

”De ce nu se întorc ele în locuri total eşuate şi infestate de criminalitate din care vin, pentru a ajuta la repararea lor”, a scris duminică pe Twitter Trump, fără să dea nume.

El părea să se refere la alese tinere în Congres ca Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) sau Rashida Tlaib (Michigan).

Alexandria Ocasio-Cortez, născută a New York, este originară din Porto Rico, un teritoriu american. Ilhan Omar a venit în Statele Unite ca refugiată, din Somalia, pe când era minoră. Rashida Tlaib este prima americană de origine palestiniană membră a Congresului.

