Trump îşi numeşte emisarul pentru eliberarea ostaticilor, Robert O'Brien, în postul de consilier în domeniul securităţii naţonale, în locul lui John Bolton

Donald Trump a anunţat miercuri nominalizarea emisarului său special pentru eliberarea ostaticilor Robert O'Brien în postul strategic de consilier în domeniul securităţii naţionale, după ce l-a destituit pe ”adeptul liniei dure” John Bolton, relatează AFP.

”Sunt foarte fericit să anunţ că îl voi numi pe Robert C. O'Brien, care a obţinut numeroase succese în calitate de trimis special prezidenţial pentru eliberarea ostaticilor, la Departamentul de Stat, drept nou consilier pentru securitate naţională. Am lucrat îndelung şi dur cu Robert. El va face treabă bună!”, a scris pe Twitter preşedintele Statelor Unite.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

El a anunţat deja, marţi, că diplomatul se afla între favoriţi. ”Cred că el este fantastic”, se entuziasma şeful statului american.

Robert O'Brien urmează să fie cel de-al patrulea "National Security Advisor" - un post-cheie la Casa Albă - al preşedinţiei lui Trump.

John Bolton, cunoscut prin celebra sa mustaţă şi reputaţia de adept al războiului, a fost destituit la 10 septembrie de către miliardarul republican, care a evocat numeroasele sale dezacorduri cu acesta în subiecte fierbinţi, de la Iran la Coreea de Nord şi Afganistan.

Administraţia Trump se laudă cu rezutate excelente în eliberarea ostaticilor sau deţinuţilor a căror detenţie în străinătate este considerată de către Washington nedreaptă sau motivată politic.

Ea a obţinut întoarcerea în Statele Unite a mai multor americani deţinuţi în Coreea de Nord, dar şi a pastroului Andrew Brunson, eliberat de Turcia în urma unei grave crize diplomatice.

Donald Trump a provocat o surpriză în iulie, trimiţându-l pe Robert O'Brien, însărcinat totuţi cu ostaticii, la procesul cu privire la violenţe, în Suedia, o ţară aliată şi democratică, al rapperului american A$AP Rocky.

Preşedintele american a acuzat atunci Stockholmul că dispreţuieşte soarta americanilor de culoare.

Rapperul a fost, până la urmă, conamnat la închisoare cu suspendarea.

