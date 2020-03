„Mami, eu o să mor?”. Un băiețel de cinci ani se luptă cu coronavirusul! Mama lui, mesaj disperat! „COVID-19 nu este o glumă! Mi-a adus copilul aproape de moarte!” - FOTO

Lauren Fulbrook, în vârstă de 30 de ani, din Worcestershire, a spus că fiul ei, Alfie, după ce s-a infectat cu noul coronavirus, a făcut febră de peste 42 de grade Celsius și a început să vomite și să aibă halucinații.

Femeia a povestit totul pe platforma de socializare Facebook, ca să îi prevină pe ceilalți părinți că și copiii care nu au probleme de sănătate se pot îmbolnăvi de COVID-19.

Lauren a mai povestit că s-a îngrijorat pentru viața fiului ei, văzându-l neajutorat pe un pat de spital. Copilul a întrebat-o: „Mami, eu o să mor?”.

„Coronavirusul nu este o glumă! Vă rog, nu mai ignorați măsurile de siguranță, doar pentru că voi vreți să mergeți la un restaurant sau un pub sau pentru că aveți impresia că aveți nevoie de șapte pchete de hârtie igienică. Eu am văzut ce efecte are COVID-19”, a scrie femeia, care mai are un copil acasă.