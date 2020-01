Un Boeing 777 aparţinând companiei americane Delta Air Lines a deversat kerosen deasupra unor şcoli la periferia Los Angelesului după ce a decolat către China

multiple patients at an Elementary School in ...an apparent fuel dump by an aircraft that was diverted back to LAX...

Contactată de Los Angeles Times, Elizabeth Alcantar, primarul din Cudahy, a cărei primărie se află chiar lângă şcoală, s-a declarat foarte ”îngrijorată”.

”Este o şcoală elementară, sunt copii mici”, a declarat ea.

Alte două instituţii şcolare au fost afectate, s-a aflat ulterior, iar alţi 16 copii au primit îngrijiri.

Carburant deversat ”la altitudine relativ mică”, potrivit pompierilor, a căzut şi pe o şcoală din sudul Los Angelesului, însă fără să afecteze elevi sau personal.

Agenţia americană însăcinată cu controlul aviaţiei civile (FAA) a anunţat într-un comunicat că zborul 89 al Delta Air Lines, operat cu un Boeing 777, a declarat o urgenţă după ce a decolat pe pe Aeroportul Internaţional de la Los Angeles, care l-a obligat să se întoarcă din drum şi a aterizat câteva minute mai târziu.

Deversarea unei cantităţi mari de kerosen a permis avionului, care tocmai decolase cu rezervoarele pline, să se elibereze de o greutate considerabilă înainte să aterizeze de urgenţă, ceea ce face această manevră mai puţin periculoasă.

FAA a anunţat pe Twitter că a deschis o anchetă cu privire la acest incident şi a subliniat că ”există proceduri specifice cu privire la deversarea carburantului privind avioane aflate la plecare sau la sosire pe toate marile aeroporturi americane”.

”Aceste proceduri cer ca acest carburant să fie deversat deasupra unor zone nelocuite bine identificate, în general la altitudini mari, astfel încât carburantul să se vaporizeze şi disperseze înainte să atingă solul”, subliniază agenţia.

