„I-am spus unei femei, prin apel video, că soțul ei moare. Am salvat un om, riscându-mi propria viață”. Un medic a descris „noua normalitate” din spitale

Pandemia de coronavirus a aruncat medicii într-un război pentru care nu erau pregătiți, nici fizic, nici psihic. Anna Podolanczuk, medic ATI, din New York, a postat, pe Twitter, un mesaj tulburător. Cum arată „o zi de lucru normală” în vremea COVID-19?

Today.



I told a 28 year old that he needs intubation. He was scared. Couldn’t breathe.



I told the wife of a 47 year old that he is dying over FaceTime.



I bronched a #COVID19 patient who mucous plugged. It saved his life. Risked mine.