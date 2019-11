Un nou incendiu, "Maria Fire", în sudul Californiei, devastat de alte 12 incendii

"Maria Fire", care a izbucnit joi noaptea târziu, ameninţă două orăşele agricole, a antrenat evacuarea a peste 7.000 de persoane şi a devastat 2.000 de hectare, potrivit pompierilor din acest comitat situat în sudul statului, în regiunea Los Angeles.

Firefighters drive through roads surrounded by flames to battle the in Ventura County. The fire has burned 7,400 acres and threatened structures, prompting evacuations of about 7,500 people. Officials confirmed a drone hampered firefighting efforts. Video:

În aceeaşi regiune, pompieri luptă împotriva altor două incendii - "Hillside Fire" la San Bernardino şi "46 Fire" în comitatul Riverside -, susţinuţi de importante mijloace aeriene.