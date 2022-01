Vaccinarea va fi obligatorie pentru adulți în Austria. Măsura intră în vigoare la 4 februarie

Proiectul, anunţat în noiembrie pentru a stimula o campanie de imunizare slabă, a fost aprobat de mare parte a clasei politice (137 pentru, 33 contra din 183 de parlamentari). Măsura va intra în vigoare la 4 februarie, scrie AFP.

Austria a adoptat legea privind vaccinarea obligatoriei pentru toţi adulţii. Măsura intră în vigoare la 4 februarie

„Vaccinarea este şansa pentru societatea naostră de a obţine o libertate durabilă şi continuă, fără ca virusul să ne restricţioneze”, a declarat cancelarul conservator Karl Nehammer în faţa reprezentanţilor presei înainte de sesiuinea parlamentară.

Mulţi austrieci au fost împotriva textului de lege şi au manifestat aproape în fiecare weekend cu zecile de mii. În acest climat tensionat, guvernul se teme de escaladări şi a anunţat săptămâna aceasta stabilirea de „perimetre de protecţie” în jurul unităţilor de sănătate, centrelor de vaccinare şi de testare.

Acest vot vine în contextul în care Austria înregistrează un număr record de cazuri, pe fondul răspândirii variantei Omicron. Aproape 30.000 de infecţii în 24 de ore au fost înregistrate, miercuri, în această ţară unde de obicei se fac teste înainte de a merge la un concert, de exemplu.

În jur de 72% din populaţia de de 8,9 milioane de locuitori are în acest moment schema completă de vaccin, un procent inferior celui din Franţa şi Spania. Potrivit cifrelor comunicate de Ministerul Sănătăţii, rămân de convins un milion şi jumătate de adulţi. O loterie a fost anunţată cu o recompensă de 500 de euro pentru cei vaccinaţi.

Rafila, despre vaccinul anti-Covid-19. De câte ori prevede că îl vom face în viitor

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vorbit despre ce se întâmplă în organism dacă se administrează doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp, după afirmațiile şefului Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului, care susține că dozele repetate pot duce la oboseală în rândul populaţiei.

"Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra. S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea - e adevărat că previne formele grave şi decesul - trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă.

În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială", a spus Alexandru Rafila, la Antena 3.

În ceea ce priveşte opiniile conform cărora se poate ieşi din pandemie prin infectarea în masă care duce la obţinerea unei imunităţi pe scară largă după infectare, Rafila este de părere că transmiterea virusului trebuie încetinită prin respectarea măsurilor sanitare de protecţie.

"Eu ceea ce cred este că trebuie să încetinim transmiterea şi pentru asta trebuie să luăm măsuri. Utilizarea măştii este una dintre ele, pentru că, până la urmă, este o barieră mecanică care previne în bună măsură transmiterea. Protecţia celor bătrâni trebuie făcută, pentru că ea este asigurată pe de o parte de vaccinare şi pe de altă parte de contactul cu ei, care trebuie să fie precaut”, a afirmat ministrul Sănătăţii, potrivit news.ro.

