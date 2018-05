Veste CUTREMURĂTOARE în lumea artistică: „A MURIT în această dimineață!”. Marele scriitor Philip Roth a încetat din viață

Philip Roth, unul dintre cei mai mari scriitori americani, a încetat din viaţă la vârsta de 85 de ani, anunţă The New York Times.

Decesul său a fost confirmat de Judith Thurman, o prietenă apropiată.

Philip Roth, născut pe 19 martie 1933, în Newark (New Jersey), a debutat cu nuvela ”Goodbye, Columbus”, publicată în 1959 şi premiată cu National Book Award pentru ficţiune. Recunoaşterea internaţională a venit odată cu romanul ”Complexul lui Portnoy/ Portnoy's Complaint” (1969). Premiat, în 1997, cu Pulitzer pentru ”Pastorala americană”, el a primit, un an mai târziu, la Casa Albă, National Medal of Arts, iar în 2002, Gold Medal in Fiction, cea mai înaltă distincţie a Academiei Americane, conferită anterior, unora ca John Dos Passos, William Faulkner şi Saul Bellow.

Philip Roth a primit de două ori National Book Award şi National Book Critics Circle Award şi de trei ori PEN/ Faulkner Award. În 2005, ”Complotul împotriva Americii” a primit premiul Societăţii Istoricilor Americani pentru ”un roman istoric excepţional care abordează un subiect american” şi a fost declarată cea mai bună carte a anului de New York Times, San Francisco Chronicle, Boston Globe, Chicago Sun-Times, Los Angeles Times Book Review, Washington Post Book World, Time, Newsweek şi multe altele.

În Marea Britanie, ”Complotul împotriva Americii” a fost distins cu W.H. Smith Award pentru cea mai bună carte a anului, făcând din Roth primul autor dublu laureat din istoria acestui premiu. În acelaşi an, Roth a devenit al treilea autor american în viata a cărui operă a fost publicată într‑o ediţie completă de Library of America. În 2011, i-a fost decernat, la Casa Albă, National Humanities Medal şi a primit cel de-al patrulea Man Booker International Prize.

În octombrie 2017. Roth a fost inclus în prestigioasa colecţie La Pléiade a editurii Gallimard. care a reunit într-un volum cinci romane şi nuvele de tinereţe ale scriitorului: "Complexul lui Portnoy", "Goodbye, Columbus" (1959), "Sânul" (1972), carte scrisă la persoana întâi şi primul text în care apare personajul David Kepesh, un alter ego al autorului, "Viaţa mea de bărbat" (1974), primul text cu Nathan Zuckerman şi "The Professeur of Desire" (1977), iarăşi cu David Kepesh.