În Marea Finală a sezonului 10, părinții lui Stelian și ai Ramonei au lipsit. Ambii finaliști au părut abătuți și triști.

La Mireasa Confesiuni, Ramona și Stelian au explicat ce au simțit când s-au văzut singuri în Marea Finală, în timp ce ceilalți îi aveau alături pe cei dragi.

Mireasa Confesiuni, sezonul 6. Stelian a explicat tristețea pe care a afișat-o în Marea Finală. Ce durere avea

Întrebat ce a simțit când a văzut că părinții nu îi sunt alături în Marea Finală, Stelian a recunoscut că a simțit un mare gol.

”Nu a fost chiar un moment atât de plăcut. Greu de descris. S-a simțit ca un gol. Nu știu dacă aș spune neapărat că am avut un sentiment de abandon. A fost o senzație puternică, asta este sigur, cumva justificată deoarece au exprimat faptul că nu sunt de acord, că nu am avut o cunoaștere suficient de aprofundată în casă și ar fi fost o alternativă să facem pasul afară, dacă ar fi fost să fie. M-am gândit la aspectul ăsta, dar am considerat că dacă am trecut prin atâtea lucruri și am avut atât de multe încercări și am făcut toți pașii ăștia, am spus să mergem până la capăt, indiferent.”, a spus Stelian.

Acesta a afirmat că s-a întristat pentru că nu a avut pe nimeni aproape nici la proba costumului de mire. ”Îmi vine destul de greu să răspund. A fost un sentiment apăsător, nu m-am gândit vreodată că o să ajung în ipostaza asta. Dar nici nu acuz și nici nu blamez pe nimeni, nu este nimeni obligat sau forțat să facă un lucru pe care nu și-l dorește”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus. Episodul complet e în AntenaPLAY.

Despre Mireasa: Confesiuni

