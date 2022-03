Volodimir Zelenski a decis retragerea soldaților ucraineni din misiunile de menținere a păcii în lume. Ce mesaj a transmis

Potrivit site-ului site-ul oficial al preşedinţiei ucrainene, președintele Volodimir Zelenski a decis rchemarea forțelor de menținere a păcii din toate misiunile din lume.

„Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să retragă trupele ucrainene de menţinere a păcii - militari cu pregătire înaltă - din toate misiunile din lume. Împreună cu echipamente (inclusiv elicoptere), ca să ne întărim armata pentru respingerea agresiunii ruse", a declarat pe pagina sa de Facebook adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev Andrii Sibiga.

Ucraina are misiuni de salvare în Republica Democratică Congo, în Sudanul de Sud, în Cipru, în Kosovo, în Abyei (între Sudan şi Sudanul de Sud) şi în Mali.

În aceeași zi, Volodimir Zelenski a vorbit despre necesitatea asigurării spaţiului aerian al Ucrainei

„Nu îi putem permite Rusiei să fie activă acolo, pentru că ne bombardează, trimite rachete, elicoptere, avioane de război... Noi nu ne controlăm spaţiul aerian”, a afirmat preşedintele ucrainean, potrivit news.ro.

Președintele Ucrainei a declarat că războiul va afecta şi restul lumii. “Toată lumea se gândeşte că suntem departe de America sau Canada. Nu, suntem în această zonă a libertăţii. Şi când limitele drepturilor şi libertăţilor sunt încălcate, atunci trebuie să ne protejaţi. Pentru că noi vom fi primii. Apoi va veni rândul vostru. Pentru că, cu cât această fiară va mânca mai mult, cu atât va vrea din ce în ce mai mult”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ulterior, președintele ucrainean a transmis un mesaj dur pentru Occident.

„Au trecut 13 zile de când auzim numai promisiuni în care ni se spune că vom fi ajutaţi în spaţiul aerian, că vor fi avioane. Însă responsabilitatea pentru asta le revine şi celor care nu au fost capabili să ia o decizie, în Occident, de 13 zile. Celor care nu au securizat spaţiul aerian ucrainean împotriva asasinilor ruşi. Umanitatea, care trebuie să prevaleze în capitalele mondiale, trebuie să învingă frica”, a spus Volodimir Zelenski.

