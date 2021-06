Vor fi copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle Prinț și Prințesă? Ce se întâmplă cu Archie și Lilibet

Prinţul Harry şi soţia sa Meghan au anunţat, duminică, pe 6 iunie, naşterea celui de-al doilea lor copil, o fetiţă pe nume Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. După ce a venit pe lume micuța, toată lumea s-a întrebat dacă aceasta va primi titlul de Prințesă sau nu, având în vedere că nici Archie nu a primit.

Pentru moment cei doi fii ai cuplului regal nu vor primi titlul regal, însă situația se va schimba când Prințul Charles, tatăl lui Harry va urca pe tron, potrivit justjared.

A existat o eroare majoră atunci când Meghan a declarat în interviul controversat cu Oprah Winfrey că Familia Regală ar fi refuzat să-i acorde fiului lor titlul de Prinț înainte ca acesta să vină pe lume. Meghan Markle a acuzat că regulile ar fi fost modificate nedrept, ba chiar inexplicabil chiar atunci. Însă experții regali au explicat că potrivit orientărilor actuale ale Monarhiei, strănepoții monarhului nu sunt Prinți sau Prințese, cu excepția copiilor fiului cel mare al prințului de Țara Galilor. Ceea ce înseamnă că regula din 1917 îi împiedică pe Archie și pe Lilibet să primească titlul de ”Alteța Sa Regală”.

Acesta este motivul pentru care copiii prințului William și Kate Middleton - prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis - poartă toți titlul, dar Archie și Lilibet nu. Cel puțin până acum. Cu toate acestea, când prințul Charles urcă pe tron ​​și devine Rege, copiilor lui Harry și Meghan li se va da automat titlul de Prinț și Prințesă, deoarece sunt copiii unui fiu al Regelui. Această regulă a fost pusă în drept de regele George al V-lea (bunicul reginei Elisabeta) după ce a eliberat o scrisoare de brevet în 1917. Se spune: „... nepoții fiilor oricărui astfel de suveran din linia masculină directă (cu excepția fiului cel mai mare în viață al fiului cel mare al prințului de Țara Galilor) vor avea și se vor bucura în toate ocaziile de stilul și titlul de care se bucură copii ai ducilor din aceste tărâmuri", potrivit sursei citate mai sus.

Regina Elisabeta a II-a știe tot ce au vorbit Harry și Meghan Markle despre trăirile lor în Casa Regală. Surse din interiorul familiei au declarat poziția Reginei față de nepotul său, dar și care este ultima sa dorință față de Harry. În „The Me You Can't See”, serial documentar creat în colaborare cu Oprah Winfrey, Prinţul Harry a vorbit deschis despre momentul când Meghan Markle a vrut să se sinucidă, dar și despre tratamentele din timpul șederii la Casa Regală.

Declarațiile sale au ajuns și la urechile Reginei Elisabeta, care nu a putut trece cu vederea cele auzite. De asemena, interviul controversat cu Oprah Wifrey când cei doi soți au lovit Familia Regală a fost ascultat și de Regină.

Potrivit unor surse, Regina ar fi „profund supărată” de criticile „foarte personale” ale lui Harry asupra Familiei Regale, dar Prințul Charles speră la o reconciliere, potrivit The Sun.

Interviul incendiar la Oprah Winfrey al lui Meghan și Harry, din martie, a provocat revoltă pe fondul acuzațiilor de rasism și rele tratamente pentru o persoană cu suferință psihică.

Harry și-a acuzat familia care a tratat cu „neglijență totală” problemele sale de ordin psihic și emoțional și a susținut că prințul Charles l-a făcut „să sufere”. Regina Elisabeta ar avea o ultimă dorință față de Harry, ca acesta să discute cu familia și să ajungă la un consens, potrivit aceleași surse.

