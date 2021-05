Momentul când Meghan Markle a vrut să se sinucidă. Cuvintele pe care i le-a spus lui Harry înainte de a face un gest necugetat

Publicat: Vineri, 21 Mai 2021, 16:36 Actualizat Vineri, 21 Mai 2021, 18:58

În „The Me You Can't See”, serial documentar creat în colaborare cu Oprah Winfrey, Prinţul Harry vorbeşte deschis despre momentul când Meghan Markle a vrut să se sinucidă. Noi declarații zgudie casa Regală.