Femeile indiene, antreprenoare solare, luptă pentru schimbare

articol scris de Monica Hozoc

În Rajasthan, statul pustiu din estul Indiei, femeile devin agenți ai schimbării lumii, convingând comunitățile bazate pe cărbune să treacă la soare.

Ele sunt numite "Solar Sahelis" sau "prieteni solare", iar misiunea lor este să-și convingă vecinii să investească în soluții cu energie solară. Dar nu este ușor. Timp de decenii, India rurală a fost inundată de produse solare de slabă calitate, dintre care majoritatea au ajuns în depozitele de deșeuri. Pentru Solar Sahelis, primul lor obstacol este de a ajuta oamenii să depășească scepticismul lor, anume că energiile regenerabile sunt o tehnologie eșuată.

În imaginea de sus se pot vedea copiii care studiază prin lumină solară, la o școală de noapte din Ajmer, Rajasthan.

Cu cea mai rapidă creștere a populației de pe planetă, nevoile energetice ale Indiei sunt uluitoare. Aproape un sfert din populație nu are acces la energie electrică, iar pentru mulți alții acest acces este nesigur.

Ajaita Shah, o întreprinzătoare tânără indiană, a văzut această ocazie. În 2011, a înființat firma Frontier Markets, cu scopul de a vinde produse de încredere, regenerabile celor care trăiesc în afara rețelei. "In India, am încercat ani buni să creăm beneficii ale soarele, însă oamenii l-au văzut și nu au avut încredere în el, pentru că e un sistem rupt sau nu au auzit niciodată de o posibilă energie solară", a declarat Ajaita Shah, CEO al Piețelor Frontiere.

Numit "starea de soare", Rajasthan are o medie de 300-330 de zile însorite clar în fiecare an. Acesta este mesajul Piețelor Frontiere – ”Electricitatea poate este neregulată, dar lumina Soarelui este regulată și fiabilă”.

Pentru Shah primii cinci ani au fost grei în timp ce se lupta să-și extindă afacerea. Dar în acest proces a realizat două lucruri: că toate produsele trebuie să fie disponibile într-o singură mila de consumator, ceea ce ea numește "distribuția ultimelor mile" și să crească noi piețe de care are nevoie un mesager de încredere. Ajaita a început formarea femeilor locale ca antreprenoare solare. În doar doi ani, ea a înființat o rețea de 1.000 de Sahelis Solar în Rajasthan.

Sahelisul solar, Santosh Kanwar, a început prin a-și desena draperiile, iar vânzările sunt făcute pe întuneric, demonstrând o gamă de produse cu energie solară, de la lumini la tuburi la lămpi portabile. "Nu este ușor", spune ea. "Trebuie să mergem la săteni din nou și din nou pentru a-i convinge"."Trebuie să le explic că lanternele solare nu au nevoie de energie electrică pentru a le reîncărca, în timp ce lanternele cu baterii reîncărcabile fac acest lucru. Spre deosebire de comercianții obișnuiți care nu dau garanții, oferim, de asemenea, un serviciu imediat după vânzare”, precizează Santosh.

În mod evident, este o sarcină dificilă. Dar Ajaita Shah este încrezătoare că investiția în femei este o mișcare de afaceri inteligentă, cheia reducerii și a schimbării sărăciei.

"Recunoaștem valoarea oferită de femei, comunicarea, marketingul, colectarea de date, demonstrarea și serviciul post-vânzare. Acestea sunt elementele-cheie pe care le respectă", spune ea.

Aceste demersuri răspund nevoilor sătenilor, de la iluminatul casnic la domiciliu până la torțe portabile pentru a lucra în câmp pe timpul nopții.

Alături de vânzarea de produse solare, se așteaptă ca Saheli să-și îndeplinească îndatoririle tradiționale, cum ar fi gospodărirea și lucrul pe teren.