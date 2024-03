Calificările pentru pentru Marele Premiu al Australiei au fost difuzate în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Piloții se pregătesc de cursa de duminică, 24 martie.

Antena este casa Formula 1™ în acest sezon. A treia cursă din sezon, Marele Premiu al Australiei, are loc duminică, 24 martie, de la ora 06:00, pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Citește și: Program Formula 1™, Marele Premiu al Australiei. Urmărește al treilea weekend de spectacol de pe circuit, 22 – 24 martie

S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Australiei. Max Verstappen în pole position

Calificările pentru Formula 1™ în Marele Premiu al Australiei au avut loc la ora 07:00 și s-au putut urmări pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.

Max Verstappen va pleca din pole position în cursa de duminică. Urmat de Carlos Sainz, pe locul II, și de Sergio Pérez, pe locul III.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Program Formula 3™, Marele Premiu al Australiei. Urmărește a doua cursă Formula 3™ din sezonul 2024, 22 – 24 martie

Dennis Hauger, de la MP Motorsport, va pleca din pole position în cursa Formula 2™, care se va desfăşura duminică, de la ora 2:35, exclusiv în AntenaPLAY. În prima linie va fi şi Kimi Antonelli, de la Prema.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cursa de sprint Formula 2™, cel care a plecat din pole position a fost Roman Stanek, de la Trident, iar câștigătorul a fost Isack Hadjar. Pilotul Campos Racing a fost urmat de Roman Stanek şi de Dennis Hauger.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce se întâmplă cu weekendul de Grand Prix al lui Alex Albon după accidentul din această dimineață. Anunțul a stârnit controverse

Leonardo Fornaroli va pleca din pole position în cursa Formula 3™ din Marele Premiu al Australiei, care va avea loc duminică, 24 martie, de la ora 00:05, exclusiv în AntenaPLAY.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cursa de sprint din Formula 3™ a fost câștigată de Martinius Stenshorne. Pilotul Hitech Pulse-Eight a fost urmat de Arvid Lindblad și de Laurens van Hoepen.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Program Formula 2™, Marele Premiu al Australiei. Urmărește al treilea weekend de spectacol de pe circuit, 22 – 24 martie

Pentru mai multe detalii privind Formula 1™ accesează Antena Sport.

Citește și: Alexander Albon a suferit un accident grav în primul antrenament Formula 1™ din Australia. A fost arborat steagul roșu

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1™, Fomula 2™, Formula 3™, se văd live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru Marele Premiu de Formula 1™ vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!