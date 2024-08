A câștigat premiul cel mare la loto, dar s-a ales cu nimic. Ce eroare a făcut femeia când s-a înscris

O femeie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a câștigat la loto potul cel mare care trebuie să-i aducă o viață liniștită. Iată despre ce este vorba!

Deși a crezut că a câștigat premiul de 540.000 de lire sterline la Loteria Codurilor Poștale, ea va primi doar 30.000 de lire sterline din cauza unei reguli neștiute la înscriere.

Citește și: Și-a cumpărat un bilet greșit la Loto, dar care i-a adus, de fapt, premiul cel mare. Suma uriașă pe care a încasat-o un bărbat

Ce sumă a primit de fapt femeia după ce a câștigat premiul cel mare la loto

Femeia, alături de alți 17 vecini care au împărtășit același cod poștal și au cumpărat bilete la loto, a descoperit că premiul total de 540.000 de lire sterline este împărțit între toți câștigătorii, potrivit mirror.co.uk.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, fiecare va primi câte 30.000 de lire sterline și nu suma integrală de 540.000 de lire sterline pe care o anticipa, mai transmite sursa citată.

Cu toate acestea, femeia nu este deloc supărată, ba chiar este mulțumită cu partea ei din câștig.

„Este uimitor să câștigăm cu vecinii noștri. Nu în fiecare zi cineva îți dă 30.000 de lire sterline”, le-a spus Emma jurnaliștilor, citată de mirror.co.uk.

Întoarsă recent din luna de miere din Grecia, unde s-a căsătorit cu soțul ei luna trecută, femeia și partenerul său plănuiesc să folosească restul de bani câștigați pentru a-și amenaja casa.

Citește și: A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria Loteriei Române! Cu cât a cumpărat bărbatul norocos biletul câștigător

Ce va face cu banii câștigătoarea celui mai mare premiu la loto din istoria Loteriei Române

Femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto România are în jur de 40 de ani și a transmis un mesaj pentru românii pasionați de loto.

Românca a câștigat 10,10 milioane de euro la Loto și și-a ridicat premiul la câteva ore după anunțul câștigului. Femeia din București a povestit că de la 20 e ani joacă la loto ocazional.

Ea este de părere că banii câștigați trebuie investiți, așa că femeia nu va cheltui marele premiu, ci va face o investiție. Aceasta i-a sfătuit pe români să joace la loto și să insiste până când norocul le va surâde.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!”, este mesajul pe care câștigătoarea îl transmite tuturor jucătorilor la loto, potrivit loto.ro.