A fost descoperit cel mai bătrân câine din lume! Are 18.000 de ani și a fost conservat până acum: „E uimitor să vezi, să atingi și să simți istoria Pământului”

„Acesta a fost uimitor de bine conservat chiar înainte de a-l curăța. Când l-am găsit nu știam câți ani avea. Au spus că au găsit-o în permafrost, dar se întâmplă ca lucrurile să se înghețe acolo, care au doar câteva sute de ani sau chiar câteva decenii. Am fost entuziasmați de asta, dar am avut o doză sănătoasă de scepticism. Evident, când am obținut rezultatele că avea 18.000 de ani, asta schimbă totul. Când am obținut acel rezultat a fost uimitor. Acum 18.000 de ani este o perioadă interesantă în care credem că multe lucruri s-au întâmplat genetic, atât cu lupii, cât și cu câinii”, a spus Dalén, un profesor de genetică evolutivă.