A fost la un pas de moarte și spune că asta a fost cea mai bună experință din viața ei. Ce i s-a întâmplat cât a fost în comă

O femeie care „aproape a murit” în comă spune că a fost „cea mai bună experiență din viața ei”. Spune că a simțit un sentiment de pace de nedescris, care i-a permis să-și învingă fobia de întuneric.

Irayne Vamplew, în vârstă de 81 de ani, a suferit un accident vascular cerebral în 2016 și a fost în comă timp de două luni.

Ce i s-a întâmplat femeii cât a fost în comă

Descriindu-și experiența, ea a spus că nu existau lumini sau sunete - doar un gol negru în care nu exista sensul timpului.

Irayne, fost designer de interior din Robertsbridge, Sussex, a afimat că timpul petrecut în comă ca pe o experiență extrem de liniștită care a lăsat-o cu un sentiment de mulțumire. Asta a făcut-o să concluzionez că este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată.

Irayne, mamă a doi copii, a spus: „Am considerat-o ca fiind cea mai bună experiență din viața mea, sunt recunoscătoare pentru asta. Atunci au descoperit că aveam cancer și nu l-ar fi găsit dacă aș fi avut un accident vascular cerebral.”

Femeia a continuat: „Era doar întuneric, tăcere, nu am auzit nimic, nu am văzut nimic, dar liniștea cu care am trăit de atunci este absolut uimitoare. Nu a fost nimic care să mă sperie în întuneric și liniște, a fost totul pașnic. Am crezut în viață de apoi, acum nu sunt atât de sigură. Nu am văzut pe nimeni sau nimic, nici lumini, nimic."

În 2016, Irayne își vânduse casa și pe 6 ianuarie, în timp ce aștepta sosirea bărbaților de mutare, a început să se simtă rău.

Irene: „Coma reală a fost total tăcută, a fost ciudată”

Ea nu și-a dat seama ce se întâmplă, dar s-a dovedit că avea un accident vascular cerebral major și, după ce a fost transportată de urgență la spital, a ajuns în comă.

Irayne a continuat: „A fost ziua în care mi-am vândut casa,. Oamenii de mutare veneau la 8 dimineața și am avut un accident vascular cerebral la 7 dimineața. Am fost în comă timp de două luni. Eram aproape de moarte, am fost plecată pentru un timp. Nu erau sigură dacă voi ieși din asta. Coma reală a fost total tăcută, a fost ciudată. Nu știam cât timp a fost, dar mi s-a spus că durează câteva luni.”

